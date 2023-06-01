Иран прятал оружие среди гуманитарной помощи, отправленной в зону землетрясения

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«Иран вооружает боевиков в Сирии с целью осуществления нового этапа смертоносных атак на США».

Об этом пишет «Washington Post» со ссылкой на источники в разведке и просочившиеся секретные документы.

Отмечено, что Тегеран совместно с Россией работает над более широкой стратегией для вывода американцев из региона. Сообщается, что Иран и его союзники создают силы, мишенью которых будут военные машины США, и проводят для них учения.

Отмечается, что Иран может использовать эти прокси-группы для нанесения ракетных и беспилотных ударов по силам США в Сирии.

Сообщается, что Иран прятал оружие, которое будет использовано против войск США, среди гуманитарной помощи, отправленной в зону землетрясения. По данным разведки, представители иранских сил в Иерусалиме наблюдали за испытанием одного из взрывных устройств в районе Думайр к востоку от Дамаска в конце января. По имеющейся информации, взрывное устройство пробило броню танка.