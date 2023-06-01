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СМИ: Иран и Россия работают над вытеснением США с Ближнего Востока

СМИ: Иран и Россия работают над вытеснением США с Ближнего Востока

Иран начинает активно вооружать сирийских военных для атак на американский контингент, развернутый в республике, в рамках более обширной стратегии по вытеснению США с Ближнего Востока. План разрабатывается совместно с Россией, об этом из секретных документов стало известно газете The Washington Post (WP).

Тем не менее издание утверждает, что цель Москвы, Дамаска и Тегерана — вытеснить американцев из Сирии. Предполагается, что стратегия позволит президенту Сирии Башару Асаду вернуть себе восточные провинции, в настоящее время контролируемые курдскими вооруженными силами, поддерживаемыми США.

По утверждению американской разведки, чиновники из России, Ирана и Сирии встретились еще в ноябре 2022 года и договорились о создании координационного центра для руководства кампанией. Впрочем, никаких указаний на то, что Россия участвует в планировании бомбардировочной кампании наряду с Ираном, нет, подчеркивает WP.

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