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Госслужащих Кыргызстана обязали владеть киргизским языком

Госслужащих Кыргызстана обязали владеть киргизским языком

Парламент Кыргызстана в третьем чтении принял законопроект о государственном языке, предусматривающий ограничение для работы на госслужбе для граждан, не владеющих кыргызским. Решение принято на пленарном заседании в среду.

Конституционный проект закона поддержали 69 депутатов.

Законопроект о госязыке устанавливает правовые основы применения кыргызского языка, осуществления языковой политики, обязанности государственных органов и местного самоуправления в создании условий для их развития.

Документом определен перечень лиц, которые обязаны владеть госязыком на среднем уровне (В1) и применять его при исполнении служебных обязанностей – государственные и муниципальные служащие, депутаты, военные, судьи, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, педагогические и научные работники и другие.

Кроме того, телерадиокомпании должны производить более половины контента на кыргызским языке, а также на кыргызоязычных версиях веб-сайтов должно быть не меньше информации, чем в версиях на других языках.

Согласно Конституции Кыргызстана, кыргызский язык имеет статус государственного, русский – статус официального языка.

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Госслужащих Кыргызстана обязали владеть киргизским языком

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