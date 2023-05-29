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В МИД РФ прокомментировали столкновение Ирана с Афганистаном

В МИД РФ прокомментировали столкновение Ирана с Афганистаном

В России не видят рисков перерастания столкновений на границе Ирана и Афганистана в серьезную эскалацию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

“Не думаю, что такой риск существует. Такие инциденты случались и раньше без долгосрочных последствий”, – сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщали о столкновениях между иранскими пограничниками и силами “Талибана”* в юго-западной афганской провинции Нимроз. По данным агентства Tasnim, в ходе столкновений погиб иранский пограничник Мохаммад Махди Ахмади, проходивший службу в Забольском пограничном полку. Силы “Талибана”*, сообщает Tasnim, также понесли потери, однако их масштаб не уточняется.

В воскресенье командующий сухопутными войсками (СВ) вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари в ходе своего визита в пограничную с Афганистаном провинцию Систан и Белуджистан заявил, что граница Ирана и Афганистана находится под контролем сухопутных и пограничных войск Исламской республики.

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