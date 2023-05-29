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Лукашенко ответил Токаеву, озвучив неожиданное предложение (видео)

Лукашенко ответил Токаеву, озвучив неожиданное предложение (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Казахстану и всем желающим промоакцию — вступать в Союзное государство, и тогда «будет ядерное оружие на всех».

«Никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Россией. Это очень просто. В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все — будет ядерное оружие на всех. Не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев) переживает по этому поводу. Но если да, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией”», – заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе “Москва. Кремль. Путин” (Россия-1, ВГТРК).

Интеграция в рамках ЕАЭС должна быть исключительно экономической, и вступать в какие-либо союзы государств Казахстан не намерен – так пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай прокомментировал заявления главы государства Касым-Жомарта Токаева на Евразийском экономическом форуме в Москве.

“В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации”, – написал Желдибай в пятницу в соцсети.

Он напомнил, что на московской встрече был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции.

“Действительно, сегодня два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели”, – сказал Желдибай.

“Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства”, – подчеркнул он.

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