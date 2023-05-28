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Зеленский предложил ввести санкции в отношении Ирана на 50 лет

Зеленский предложил ввести санкции в отношении Ирана на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предлагает ввести секторальные санкции в отношении Ирана сроком на 50 лет.

Документ, датированный 27 мая, предполагает следующие меры:

запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения;
ограничение торговых операций с услугами, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров;
предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;
запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности;
запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;
приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.

Ответственными за реализацию мер предлагается назначить кабмин Украины, Службу внешней разведки, СБУ и Нацбанк.

Данные предложения в апреле подготовило правительство Украины и передало их Совету национальной безопасности и обороны.

Предполагается, что санкции вступят в силу после принятия решения СНБО, введения его в действие президентом и утверждения постановлением Верховной рады.

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