Главное Мир

Российский теплоход не доплыл до Ирана

Российский теплоход не доплыл до Ирана

Теплоход “Порт Оля-2”, следующий из Астрахани в иранский порт Амирабад, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), проход судов перекрыт. Об этом сообщается ГУ МЧС по Астраханской области.

“27 мая, в 19:33, в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 143-м км ВКМСК сел на мель теплоход “Порт Оля-2″, следовавший в порт Амирабад, Исламская Республика Иран (порт приписки – Астрахань, экипаж – 14 человек). Повреждения судна, разлива топлива нет. На борту [находится] навалочный груз общей массой 4546,509 т. Проход судов перекрыт”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что для снятия судна с мели направлен буксир.

Теги:
Из этой рубрики
Путин: Те, кто пытаются "отменить" российскую культуру, наказывают прежде всего свои народы
Мир

Путин: Те, кто пытаются “отменить” российскую культуру, наказывают прежде всего свои народы

2023/05/27, 23:25
В Гааге задержали почти 1,6 тыс. экологических активистов (видео)
Мир

В Гааге задержали почти 1,6 тыс. экологических активистов (видео)

2023/05/27, 22:57
Российский теплоход не доплыл до Ирана
Мир

Российский теплоход не доплыл до Ирана

2023/05/27, 22:23
Санду об объединении Молдовы и Румынии
Мир

Санду об объединении Молдовы и Румынии

2023/05/27, 22:05
СМИ: Члены НАТО не смогли согласовать график вступления Украины в альянс
Мир

СМИ: Члены НАТО не смогли согласовать график вступления Украины в альянс

2023/05/27, 21:50
МИД РФ предупредил об ответных мерах на санкции Японии
Мир

МИД РФ предупредил об ответных мерах на санкции Японии

2023/05/27, 14:15
От четы Горбачевых до пары Менендес - Арсланян: одним удалось избежать наказания, а другие?
Мир

От четы Горбачевых до пары Менендес – Арсланян: одним удалось избежать наказания, а другие?

2023/05/27, 13:44
ЕС подтвердил заморозку активов ЦБ России на 200 млрд евро
Мир

ЕС подтвердил заморозку активов ЦБ России на 200 млрд евро

2023/05/27, 13:15
Кисида заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Мир

Кисида заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

2023/05/27, 12:59