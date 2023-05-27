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Сотрудник ЗАО “Азербайджанские железные дороги” погиб в Грузии

Сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги" погиб в Грузии

Во время восстановительных работ в Цалкском районе Грузии сошел с рельсов технический поезд, один человек погиб, трое получили ранения.

“Грузинские железные дороги” уточнили, что ремонтные работы проводились азербайджанской компанией. Погибший и пострадавший – граждане Азербайджана.

ЗАО “Азербайджанские железные дороги” прокомментировали инцидент на железнодорожном участке Марабда-Карцахи в Грузии.

“В результате внезапного схода с рельсов маневрового тепловоза во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, проходящей через территорию Грузии погиб сотрудник грузинского филиала ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, помощник машиниста Руслан Садыгов”, – говорится в сообщении.

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