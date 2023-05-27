В Баку задержаны четверо наркоторговцев, связанных с Ираном (видео)

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В пятницу в Насиминском районе Баку были проведены масштабные операции против лиц, организовавших сбыт наркотических средств, сообщили в МВД республики.

В ходе операций, проведенных сотрудниками Управления полиции Насиминского района, а также территориальных отделов и подразделений полиции, были задержаны Джавид Ниязов, Айдын Меликов, его знакомый Эльман Йолчуев и Шаиг Кязымов, занимавшиеся продажей наркотических средств. У них было обнаружено около 10 килограммов героина, марихуаны и метамфетамина.

В результате расследования установлено, что задержанные связались через социальные сети с гражданином Ирана по имени Бабек, личность которого была установлена следствием, с намерением продавать наркотики, которые он переправлял на территорию страны различными незаконными способами.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.