Российские войска осуществили химатаку на Авдеевском направлении

123 Просмотров

На Авдеевском направлении украинские бойцы десять часов отбивали штурм российских войск. Последние прибегли даже к химической атаке. О деталях сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Несмотря на химическую атаку, бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм противника на Авдеевском направлении», – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед штурмом россияне устроили артиллерийские обстрелы украинских позиций.

Оккупанты с беспилотников сбрасывали боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия. После чего при поддержке танков и броневиков пошли в атаку.

За десять часов боя украинские защитники уничтожили 30 россиян, два танка, боевую машину пехоты, а также один бронетранспортер.