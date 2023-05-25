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Путин анонсировал встречу вице-премьеров Азербайджана, России и Армении

Путин анонсировал встречу вице-премьеров Азербайджана, России и Армении

Вслед за трехсторонними переговорами в Москве на уровне лидеров Азербайджана, Армении и России, через неделю встретятся вице-премьеры. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая трехстороннюю встречу с участием Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

“Мы сейчас договорились о том, что через неделю организовать встречу вице-премьеров трех стран с целью снять “не зачищенные” вопросы. Это хорошая договоренность”, – приводит “Спутник” его слова.

С аналогичным заявлением выступил и зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. “Переговоры вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе состоятся в Москве. Встреча вице-премьеров через неделю”, – отметил он.

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