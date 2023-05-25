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“Пойдет на пользу”. Путин анонсировал обсуждение разблокирования транспортного сообщения

"Пойдет на пользу". Путин анонсировал обсуждение разблокирования транспортного сообщения

На трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева будет обсуждаться разблокирование транспортного сообщения.

Об этом на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Москве заявил президент России Владимир Путин.

“Разблокировка транспортного сообщения на Южном Кавказе пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану”, – добавил Путин.

По словам президента РФ, это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам, в том числе и по политическому, с точки зрения обеспечения безопасности тех людей, которые проживают на этой территории.

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