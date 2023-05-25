Главное Армия

“Обучение украинских пилотов полетам на F-16”. Остин коснулся итогов “Рамштайна”

"Обучение украинских пилотов полетам на F-16". Остин коснулся итогов "Рамштайна"

Союзники и партнеры Украины объявили на “Рамштайне” о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. В последующие недели будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

“Сегодня союзники и партнеры объявили планы обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Эти учения важны для координации контактной группы”, – говорится в сообщении.

Остин отдельно поблагодарил Данию и Нидерланды, которые возглавили коалицию в сфере обучения украинских пилотов. В последующие недели партнеры из Дании, Нидерландов будут сотрудничать с другими партнерами, а именно Норвегией, Польшей, Бельгией, Португалией, которые были согласны присоединиться.

“Мы ожидаем что к этой важной миссии присоединятся и другие. Сейчас начало этого обучения пилотов является важным примером преданности поддержке Украины. В последующие недели будет разработана тренировочная инфраструктура”, – добавил министр обороны США.

Теги:
Из этой рубрики
Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины
Армия

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины

2023/05/26, 00:45
"Обучение украинских пилотов полетам на F-16". Остин коснулся итогов "Рамштайна"
Армия

“Обучение украинских пилотов полетам на F-16”. Остин коснулся итогов “Рамштайна”

2023/05/25, 23:38
Генерал Милли исключил победу России над Украиной
Армия

Генерал Милли исключил победу России над Украиной

2023/05/25, 23:11
В ВСУ опровергли слухи о ранении Залужного
Армия

В ВСУ опровергли слухи о ранении Залужного

2023/05/25, 19:25
Армия

Украинцы оснастили танк Challenger-2 ковшами для борьбы с «зубами дракона» (видео)

2023/05/25, 17:20
Как происходил обмен пленными между Украиной и Россией (видео)
Армия

Как происходил обмен пленными между Украиной и Россией (видео)

2023/05/25, 15:57
Турция поставит Малайзии 3 БПЛА ANKA на 100 млн долларов
Армия

Турция поставит Малайзии 3 БПЛА ANKA на 100 млн долларов

2023/05/25, 15:44
Украина объявила о начале контрнаступления
Армия

Украина объявила о начале контрнаступления

2023/05/25, 12:43
В Иране представили новейшую баллистическую ракету (видео)
Армия

В Иране представили новейшую баллистическую ракету (видео)

2023/05/25, 11:07