“Обучение украинских пилотов полетам на F-16”. Остин коснулся итогов “Рамштайна”

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Союзники и партнеры Украины объявили на “Рамштайне” о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. В последующие недели будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

“Сегодня союзники и партнеры объявили планы обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Эти учения важны для координации контактной группы”, – говорится в сообщении.

Остин отдельно поблагодарил Данию и Нидерланды, которые возглавили коалицию в сфере обучения украинских пилотов. В последующие недели партнеры из Дании, Нидерландов будут сотрудничать с другими партнерами, а именно Норвегией, Польшей, Бельгией, Португалией, которые были согласны присоединиться.

“Мы ожидаем что к этой важной миссии присоединятся и другие. Сейчас начало этого обучения пилотов является важным примером преданности поддержке Украины. В последующие недели будет разработана тренировочная инфраструктура”, – добавил министр обороны США.