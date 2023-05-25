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Президент Алиев: Армения официально признала Карабах частью Азербайджана, так что можем выйти на мирное соглашение

Президент Алиев: Армения официально признала Карабах частью Азербайджана, так что можем выйти на мирное соглашение

Поскольку прозвучало обвинение в том, то мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь буйную фантазию, что в моих словах увидеть территориальные претензии.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отвечая на необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что азербайджанская сторона выдвигает территориальные притязания против Армении.

«Что касается слова «коридор», которое я использовал, то точно так же я использовал это слово и применительно и к коридору Север-Юг. Точно так же это слово используется и применительно к коридору Восток-Запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и, думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении», – подчеркнул глава государства, которого цитирует “Азертадж”.

Президент Азербайджана отметил: «Считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая о внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана».

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