В Иране под эгидой “реставрации” уничтожаются исторические памятники Южного Азербайджана

86 Просмотров

В городе Маку провинции Западный Азербайджан (ИРИ), иранская строительная компания под предлогом реставрации уничтожает исторические памятники.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Отмечается, что Фонд развития, восстановления и эксплуатации исторических мест при Министерстве культурного наследия Ирана на основании контракта под названием “Проект Пердисан” вверил керманской компании Mahan Holding ремонт нескольких исторических архитектурных объектов, в том числе здания Финансов, Шехребану, Национального банка и Кулахфиренги в городе Маку.

Однако, столь нестандартная “реставрация” уничтожает оригинальный облик зданий и приводит к их разрушению.