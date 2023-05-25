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Керим Велиев проинформировал министра обороны Пакистана о провокациях Армении

Керим Велиев проинформировал министра обороны Пакистана о провокациях Армении

Находящийся с официальным визитом в Пакистане первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Оборонную палату парламента и встретился с федеральным министром обороны этой страны Асифом Мухаммедом Хаваджой.

Как сообщает Минобороны, поприветствовав гостей, министр обороны Пакистана отметил высокий уровень военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, подчеркнул, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана и придает особую значимость расширению военных связей с нашей страной.

Отметив, что Азербайджан и Пакистан оказывают взаимную поддержку по всем вопросам как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация и новые вызовы в регионах расположения Азербайджана и Пакистана порождают необходимость укрепления двустороннего военного сотрудничества.

Господин А.M.Хаваджа подчеркнул важность повышения боеспособности армий обеих стран, обмена опытом в этой области, а также дальнейшего развития достигнутых результатов.

Выразив признательность за оказанный прием, генерал-полковник К.Велиев передал господину А.М.Хавадже приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Начальник Генерального штаба особо отметил, что расширение сотрудничества с Пакистаном в области обороны находится в центре постоянного внимания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Генерал-полковник К.Велиев проинформировал министра обороны Пакистана об инженерных и строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на условной границе, и мерах, принятых в целях пресечения этих провокаций.

Стороны обсудили вопросы проведения совместных учений, сотрудничества в области оборонной промышленности, в том числе ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и подчеркнули важность дальнейшего расширения военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Во встрече также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

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