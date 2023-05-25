Зеленский обратился к народу Ирана: «Почему вы на стороне зла?»

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Президент Владимир Зеленский обратился к иранскому народу, отметив, что поддерживая Россию в войне против Украины, Иран получает лишь большую изоляцию от мира.

По словам президента, в общей сложности против Украины было применено около 1160 “Шахедов”.

“Но сегодня, учитывая, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что хоть украинские защитники и научились сбивать иранские “Шахеды”, но все же бывают попадания, в результате которых гибнут люди.

“Для чего такие циничные убийства Ирана? Руками России, но вашим, вашим оружием. Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Шираге, или Саккези, или в любом другом городе вашей страны? Еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы”, – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, поставка дронов России обеспечивает Ирану и его гражданам только еще большую изоляцию от мира.

Он подчеркнул, что для России мишень – абсолютно все: жилье, школы, больницы, молитвенные дома, церкви, электростанции, рынки, даже пункты выдачи гуманитарной помощи и автобусные остановки. Есть тысячи таких примеров.

“Люди Ирана! Россия бьет по всему, не разбирая. Артиллерией и минометами, ракетами и дронами – тем, что у нее есть, и тем, что от вашего имени России дают. Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом”, – обратился к иранцам Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Россия начала эту войну ради порабощения.

“Это война колонизатора против соседней нации. Россия даже ворует людей – наших детей! Тысячи и тысячи… Только абсолютное зло может воровать детей другого народа. И, идя против украинцев, российские оккупанты уничтожают все другие национальные сообщества, веками живущие на земле Украины”, – сказал глава государства.

По его словам, подтверждением тому сожжены россиянами села греков-христиан и системные репрессии России против крымскотатарского народа.

“Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия. Ваши “Шахеды”, каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории “, – подытожил Зеленский.