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«За Родину!»: росСМИ показали, как генерал Лапин «выгонял» РДК (видео)

«За Родину!»: росСМИ показали, как генерал Лапин «выгонял» РДК (видео)

Российские пропагандистские СМИ опубликовали видео, на котором генерал генерал-полковник Александр Лапин «лично руководит» военными во время «зачистки» Белгородской области  от бойцов легиона “Свобода России” и “Русского добровольческого корпуса” (РДК).

На видео , которое, как утверждается, снято в Белгородской области вечером 22 мая, когда на территорию региона проникли диверсанты, Лапин регулирует движение военной техники и кричит солдатам: «Вперед!» На форме у Лапина видны шевроны СССР.

В марте 2022 года он наградил своего сына за «мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области» — за несколько дней до того, как войска РФ покинули север Украины. Позднее Лапина критиковал Рамзан Кадыров за отступление российских сил из города Лиман. После этого генерала сняли с должности командующего группировкой «Центр» и назначили начальником Главного штаба сухопутных войск ВС РФ.

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