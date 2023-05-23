Иран назначил посла в Саудовской Аравии

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Иран назначил своего посла в Саудовской Аравии в рамках выполнения договоренностей о восстановлении дипотношений между двумя государствами. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, новым диппредставителем республики в Эр-Рияде станет Алиреза Энаяти. Первые сообщения о его назначении появились в понедельник. Подробностей о том, когда именно посол планирует отправиться в королевство и приступить к своим профессиональным обязанностям, пока не приводится. Кроме того, пока неизвестно, кто займет должность главы генконсульства Ирана в Джидде.