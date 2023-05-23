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Суд отложил арест Имрана Хана до 8 июня

Суд отложил арест Имрана Хана до 8 июня

Решение о приостановке действия ордера на арест было оглашено в суде в присутствии экс-премьера Пакистана. Он явился в судебную инстанцию и внес залог за освобождение из-под стражи, сообщила газета Dawn.

Политик обвиняется в насилии в отношении сотрудников сил безопасности во время своего ареста 9 мая в здании суда по обвинению в коррупции и отмывании денег. Заключение Хана под стражу вызвало массовые протесты в крупных городах Пакистана. 12 мая Верховный суд Пакистана признал арест незаконным и постановил освободить бывшего премьера из-под стражи.

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