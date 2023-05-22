Ливень в Нахчыване затопил подвалы зданий (фото)

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Ливень, прошедший в Нахчыване, вызвал ряд последствий в городе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР.

Отмечается, что на горячую линию ведомства поступила информация, что интенсивные осадки на территории города привели к затоплению подвалов частных домов, жилых и административных зданий. Были задействованы соответствующие силы Полка гражданской обороны и Службы спасения особого риска МЧС Нахчыванской АР.

Сотрудники министерства на местах принимают неотложные меры для откачки воды с затопленных участков.