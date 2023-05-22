Пионтковский: Блинкен сейчас, как лев, сражается за Украину

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен принадлежит к числу людей, которые помогают Украине противостоять российскому вторжению. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заявил проживающий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

“Блинкен сейчас, как лев, сражается за Украину. И он почувствовал уверенность как смотрящий за Америкой от Украины. Хочу вам доложить, что очень положительные события – это кардинальные изменения позиции Республиканской партии”, – сказал он.

Политолог отметил, что “обычно Республиканская партия в сознании украинского наблюдателя связана с [бывшим американским президентом Дональдом] Трампом, который продолжает и сейчас каждый день орать, что [президент США Джо] Байден своей поддержкой Украины ведет мир к третьей мировой ядерной войне”.

“[Мол,] “я, великий Трамп, за 24 часа остановлю войну. Люди перестанут гибнуть. Я договорюсь с [президентом РФ Владимиром] Путиным отдать ему половину Украины” – и так далее. Но Республиканская партия категорически отказалась от этой позиции, они избрали стратегию предвыборной борьбы – атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины”, – объяснил Пионтковский.