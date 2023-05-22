Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мнения

Пионтковский: Блинкен сейчас, как лев, сражается за Украину

piontkovski

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принадлежит к числу людей, которые помогают Украине противостоять российскому вторжению. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заявил проживающий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

“Блинкен сейчас, как лев, сражается за Украину. И он почувствовал уверенность как смотрящий за Америкой от Украины. Хочу вам доложить, что очень положительные события – это кардинальные изменения позиции Республиканской партии”, – сказал он.

Политолог отметил, что “обычно Республиканская партия в сознании украинского наблюдателя связана с [бывшим американским президентом Дональдом] Трампом, который продолжает и сейчас каждый день орать, что [президент США Джо] Байден своей поддержкой Украины ведет мир к третьей мировой ядерной войне”.

“[Мол,] “я, великий Трамп, за 24 часа остановлю войну. Люди перестанут гибнуть. Я договорюсь с [президентом РФ Владимиром] Путиным отдать ему половину Украины” – и так далее. Но Республиканская партия категорически отказалась от этой позиции, они избрали стратегию предвыборной борьбы – атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины”, – объяснил Пионтковский.

Теги:
Из этой рубрики
piontkovski
Мнения

Пионтковский: Блинкен сейчас, как лев, сражается за Украину

2023/05/22, 23:36
vtorje35
Мнения

Британские эксперты констатируют совершенствование российской армии

2023/05/20, 23:55
korot 1
Мнения

Коротченко: Если Эрдоган проиграет, Москва может аннулировать все договоренности

2023/05/20, 20:55
pashinyan
Мнения

«Пустите армянских ученых в турецкие исторические архивы, господин Пашинян!»

2023/05/20, 15:09
photo 2023 03 05 15 29 27
Мнения

ISW: Пригожин признал провал “вагнеровцев” в Бахмуте и винит Минобороны РФ

2023/05/19, 09:45
simonyan 1
Мнения

Во всем виновата любовь: Симоньян объяснила многочисленные жертвы армии РФ в Украине

2023/05/18, 20:00
erdoga3 1 e1684420666825
Мнения

Известный политолог предрек уверенную победу Эрдогана во втором туре выборов

2023/05/18, 18:57
rishi
Мнения

Павел Лакейчук: Парад суверенитетов может стать триггером процесса распада Российской империи

2023/05/18, 13:35
dosim
Мнения

Досым Сатпаев: Именно Азербайджан стал образцом модернизации Вооруженных сил

2023/05/18, 12:41