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Страны ЕС оказывают Италии помощь в связи с наводнением

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Власти Италии активировали в воскресенье механизм гражданской защиты ЕС в связи с сильными наводнениями и оползнями, затронувшими, в частности, регион Эмилии-Романьи, сообщает Еврокомиссия (ЕК).

“Запрос о помощи касается насосного оборудования большой мощности из Европейского пула гражданской защиты”, – говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕК.

Евросоюз срочно организовал предложения такого оборудования для Италии из Австрии, Болгарии, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Франции через механизм гражданской защиты ЕС.

В Брюсселе отметили, что европейский координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации находится в постоянном контакте с итальянскими властями, и ЕС готов оказать дополнительную помощь в случае необходимости.

Спутниковая система ЕС Copernicus также в экстренном порядке предоставила карту пострадавших районов по запросу итальянского органа гражданской защиты, уточняют в Еврокомиссии.

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