Иран, Пакистан и Россия подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве

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Делегации из экономических активистов России и Пакистана подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Ираном, посетив СЭЗ Бендер-Энзели на севере страны, сообщает ИРНА.

Экономическая делегация на встрече с руководителем организации СЭЗ Бендер-Энзели Акбар Ниязи обсудила пути расширение торгового сотрудничества.

Представитель ТПП РФ Вячеслав Ювачев на этой встрече заявил, что страны Ирана и России должны иметь больше сотрудничества в области транзита топлива и зерна с соседними с Ираном странами в этой свободной зоне.

По его словам, этот регион имеет конкурентное преимущество по наличию отделений российских банков и производству электробусов.

Он назвал необходимым развитие сотрудничества между двумя странами на основе общих интересов, и предлагал подписать соглашение о создании представительства Организации Российской инвестиционно-экономической ассоциации в СЭЗ Бендер-Энзели.