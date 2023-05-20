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Иран готовится к рекордному потребления электроэнергии этим летом

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Иранские энергопоставщики готоваятся к летнему сезону с пиковым спросом на электроэнергию для кондиционирования и бесперебойной работы инфраструктуры. Страна перестала переходить на летнее время — это может привести к увеличению спроса на электроэнергию на 1 ГВт.

Иранская госкомпания Tavanir считает, что пиковое потребление электроэнергии в стране уже летом может достичь 73 ГВт. Это больше, чем максимальная выработка электроэнергии в Иране, составляющая 62,5 ГВт. Недостаток в 10 ГВт попытаются погасить мерами по контролю за потреблением. Однако пока не уточняется, в чем конкретно будут заключаться эти меры.

Между тем энергодефицит уже подкрался к Вьетнаму. Власти Хошимина требуют от граждан и предприятий экономить электроэнергию. Городские власти предложили отключать лифты, свет в коридорах и уличное освещение, чтобы пережить летнюю жару.

При этом Хошимин уже установил четыре новых рекорда суточного потребления электроэнергии.

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