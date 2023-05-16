В Баку провели восстановительные работы на христианских кладбищах

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Приблизительно месяц назад в СМИ была распространена информация о фактах разрушений могил на христианском кладбище в поселке Балаханы Сабунчинского района города Баку.

По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой этот вопрос был взят под особый контроль, передает Trend.

С участием помощника президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам Зейнала Нагдалиева был проведен осмотр местности, а также состоялась встреча с жителями и представителями русской общины.

Менее чем за месяц органами исполнительной власти города Баку на кладбище, расположенном в поселке Балаханы, было восстановлено 70 и отреставрировано 65 надгробных плит; восстановлено 12 крестов; построена каменная стена длиной 770 метров; установлены 3 камеры видеонаблюдения; 4.500 кв.м дороги посыпали гравием; проведены новые водные линии и построен родник; проведены побелочные работы.

Параллельно с этим, в результате мониторинга состояния христианских кладбищ органами исполнительной власти районов города Баку было установлено что, в настоящее время на территории столицы есть 28 действующих кладбищ, где похоронено около 232 654 человек. Во время проведения мониторинга было обнаружено, что в результате воздействия внешней среды некоторые могилы были разрушены. Также было выявлены факты повреждения металлических оград кладбищ, надгробных плит, железных перил.

Со стороны местных исполнительных органов власти города Баку на всех кладбищах были проведены работы по благоустройству:

— восстановлены или проведены водные и электрические линии;

— на 21 кладбище установлены (или восстановлены) новые ограды, длина которых составляет 15 372 метров;

— на 15 кладбищах установлены 46 камер видеонаблюдения;

— восстановлено 1 023 надгробных плит.