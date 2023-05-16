Макрон не согласен с тем, что французы считают его «презрительным»

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с тем, что французы часто называют его «презрительным». Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1.

Макрон подчеркнул, что он всегда стремится к контакту с гражданами. Поэтому он постоянно совершает поездки по регионам страны невзирая на сопровождающие его визиты протесты.

Макрон признал, что он часто бывает жестким, но категорически отверг обвинения в «презрительности». По его словам, быть по-настоящему презрительным, это значит — не слушать людей и врать им. Макрон же уверил, что он всегда говорит правду.

Президент Франции подчеркнул, что если бы он действительно презирал свою страну и ее граждан, то он думал бы только о себе, а не пытался бы говорить с народом и делать что-то для его блага.