Си Цзиньпин пригласил Бердымухамедова на саммит Китай — Центральная Азия

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Об этом сообщили в воскресенье в официальной программе туркменского телевидения «Ватан».

По его данным, Ма Чжаосюй передал Бердымухамедову приветствие от имени председателя КНР Си Цзиньпина и приглашение принять участие в саммите Китай — Центральная Азия. Указывается, что китайская сторона с нетерпением ожидает участия главы Туркменистана в этом мероприятии. Туркменский лидер поблагодарил руководство КНР за приглашение.

В ходе встречи Бердымухамедов и Си Цзиньпин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, обладающего большим потенциалом для наращивания взаимовыгодных связей с учетом современных реалий. Собеседники отметили, что их страны продуктивно сотрудничают в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе и других отраслях.