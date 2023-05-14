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Зеленский: Иран продал России более тысячи дронов и другое оружие

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря санкциям, которые ввели против России, количество ракет, производившихся в РФ в разы уменьшилось. В то же время Россия получила более тысячи дронов и прочее вооружение от Ирана.

Как отметил Зеленский во время встречи с представителями итальянских СМИ, Россия не уменьшает количество обстрелов украинской территории, хотя и количество ракет, производимых в РФ, стало меньше.

«Это правда. Есть, правда, такие вызовы, как Иран, который продал им (России – ред.) более тысячи иранских дронов и другое оружие. Есть другое оружие, у нас есть точная информация, недавно они это сделали», – подчеркнул президент Украины.

При этом Зеленский добавил, что благодаря противовоздушной обороне Украине удается защищаться от этих дронов.

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