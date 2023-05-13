Зеленский усомнился в способности Трампа урегулировать войну в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что Дональд Трамп смог бы урегулировать конфликт в Украине, будучи президентом США.

«Хочу напомнить, что Трамп, в любом случае, был президентом. У меня была встреча, я тогда уже был тоже президентом. <…> Я не уверен, что он был глубоко в этом вопросе, тем не менее он не решил этот вопрос», — сказал Зеленский в субботу на встрече с представителями итальянских СМИ, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликта в случае победы Трампа на выборах.

Зеленский поспешил указать, что ни в чем не обвиняет Трампа. Однако тут же добавил, что нужно смотреть на факты. «Поэтому я ничего не могу добавить относительно того, кто будет президентом [США], во-первых, — это решает население США, и, во-вторых, относительно того, сможет ли Дональд Трамп помочь с этой ситуацией», — подытожил он.