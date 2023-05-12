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Бербок предостерегла мир от поставок оружия России

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если третьи страны будут поставлять России оружие или товары военного назначения, то это можно приравнять к их участию в украинском конфликте.

Об этом она сказала на проходящей в Швеции неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза.

Бербок призвала все страны мира не поддерживать российское вторжение в Украину.

«И уж тем более не путём поставок материалов военного назначения, поскольку поддержка этой войны с помощью оружия означала бы участие в ней», — цитирует министра РИА Новости.

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