Бербок предостерегла мир от поставок оружия России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если третьи страны будут поставлять России оружие или товары военного назначения, то это можно приравнять к их участию в украинском конфликте.
Об этом она сказала на проходящей в Швеции неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза.
Бербок призвала все страны мира не поддерживать российское вторжение в Украину.
«И уж тем более не путём поставок материалов военного назначения, поскольку поддержка этой войны с помощью оружия означала бы участие в ней», — цитирует министра РИА Новости.