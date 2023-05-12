Отголоски иранского землетрясения ощущались в Нахчыване и Турции

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В приграничном с Турцией районе Ирана произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве ТР (AFAD).

Согласно информации, эпицентром подземных толчков был город Маку в провинции Западный Азербайджан. Очаг стихии залегал на глубине 7 км.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение магнитудой 4 было зарегистрировано в 20:17 по местному времени в 30 км к юго-западу от станции Гейдарабад, на территории Ирана.

Эпицентр находился на глубине 10 км.

Толчки ощущались в Садаракском и Шахбузском районах Нахчыванской АР, а также в Турции.