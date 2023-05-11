Шведский путешественник: Желаю мира этим землям

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Проводимая здесь работа, риск, которому подвергаются сотрудники АНАМА при разминировании, – все это действительно моменты, которые не могут не волновать. Я принимал участие в программе ООН по разминированию территории в Южном Ливане, где погибли четверо наших сотрудников. За свою деятельность мы были удостоены Нобелевской премии мира. Хотел бы отметить, что сотрудникам АНАМА также должна быть присуждена эта премия за их деятельность.

Об этом сказал шведский путешественник Стиг Линдгрен, посетивший освобожденный от оккупации Физулинский район.

«Находясь здесь, я испытываю чувство глубокого сожаления от увиденного. Желаю мира этим землям. Желаю, чтобы люди, жившие здесь когда-то, поскорее возвратились в родные края. А я постараюсь донести до международной общественности информацию об увиденном здесь, особенно о минной угрозе», – приводит «Азертадж» его слова.