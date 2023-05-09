Киев ожидает приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе

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Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, заявила во вторник вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», — сказала Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, власти Украины уверены, что сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать страну в НАТО.