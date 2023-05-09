Пашинян поехал к Путину каяться и извиняться

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В дипломатической практике есть самые разные виды визитов первых лиц. Выделяют визиты государственные, официальные, рабочие, частные. Дипломатический протокол не предусматривает такого термина, как «покаянный визит». Но именно такое определение более всего подойдёт нынешней поездке в Москву Никола Пашиняна.

Нет, внешне все нормально и как бы даже благопристойно. Официальные источники отбарабанили: отправляется в столицу РФ Никол Воваевич с рабочим визитом. В первопрестольной примет участие в мероприятиях в честь победы над Германией. Строго говоря, в столицу РФ уже выразили готовность приехать президенты Казахстана и Кыргызстана.

Но это по протоколу. А в реальности Никол Воваевич едет каяться и извиняться. Да ещё и после телефонного разговора с Путиным, который в общем контексте напоминает «вызов на ковёр».

А Пашиняна есть за что «пропаривать». В последние недели и месяцы Армения старательно устраивала демонстрацию обид на Россию и политические «обнимашки» с Западом и ЕС в лице Франции, что вызывало и вызывает понятное раздражение у Кремля. Несколько дней назад Пашинян совершил вояж в столицу натовской Чехии — в Прагу, где «шашлычный варчапет» вновь старательно демонстрировал претензии, жаловался на «сложности» во взаимоотношениях с ОДКБ и т.д. И заодно пообещал соблюдать режим санкций, наложенных на Россию —как раз в то время, когда «обходными маневрами» Армении заинтересовался ЕС. Более того, в Армении не устают перекладывать на Россию ответственность и за свой разгром в 44-дневной войне, и провал стратегии приграничных провокаций.

Но если теперь Никол Пашинян по первому же зову собирает чемодан и отправляется в Москву — это говорит о многом. Трудно исключать, что прозападные трепыхания Пашиняна, как уже многократно указывалось, представляли собой привычную «комбинацию»: сначала — демонстративное заигрывание с Западом, а затем — не менее демонстративный отказ от этого заигрывания уже в качестве подарка Москве. Точно так же не исключено, что в Ереване на фоне украинской войны и санкций весьма неуютно чувствуют себя в роли пассажира «русского корабля» и мечтают удрать с него, как и полагается крысам в минуту опасности. Но, судя по всему, добиться ожидаемых дивидендов на западном направлении тоже не удалось. И теперь в обмен на отказ от своих прозападных трендов на Баграмяна, 26 уже от Москввы ждут вполне реальных дивидендов. Такое вот очередное «возвращение блудного форпоста». Тем более что никуда не уйти от реалий. Во-первых, Армения находится в слишком сильной зависимости от Москвы. Во-вторых, сами западные политики неоднократно предупреждали Ереван: кардинальные решения надо принимать самой Армении. Пока она остается в ОДКБ — никаких гарантий безопасности не будет. Но при этом именно Москва обещает помочь Армении с восстановлением армянской армии. А еще вбрасывает на переговорах предложения «оставить вопрос статуса Карабаха будущим поколениям». Понятно, что Армении этого мало. Понятно, что на фоне украинской войны РФ не может засыпать Армению оружейными подарками с прежним рвением. Но российские державные ТГ-каналы уже высказывают удовлетворение, что Никол Пашинян с видом побитой собачонки отправляется в Москву. Политические виражи, которые больше напоминают вихляние автобуса с пьяным водителем, закончились там же, где и начались — у московского парадного подъезда.

Можно, конечно, долго гадать, какие именно конкретные дивиденды получит — и получит ли — Армения от новых обнимашек теперь уже со старым начальством в лице Кремля, выберет ли Москва «кнут» или «пряник» и если «пряник», то какой именно. Но в реальности думающие наблюдатели прекрасно понимают, насколько изменилась ситуация «на земле». Где еще недавно в Армении 9 мая отмечали не столько победу над фашизмом, сколько оккупацию города Шуша.

А теперь освобожденная Шуша встречает очередной фестиваль «Харыбюльбюль». Становится культурной столицей тюркского мира и «дипломатическим центром» Азербайджана. А ханкединским обывателям остается только поглядывать на отблески салюта над Джыдыр-дюзю, где пьяные танцы Пашиняна закончились совсем не так, как ему хотелось.

И самое главное, никакая демонстрация сначала обидок, а затем верноподданичества Москве уже не вернёт ситуацию к ранним девяностым и территориальным захватам силами российских «ихтамнетов». И тем более не стоит рассчитывать «прогнуть» Азербайджан на дипломатической арене — этого не удавалось сделать даже до 44-дневной войны и тем более не удастся сделать сегодня. Но выхода у Пашиняна, похоже, нет. И выбора тоже.

Нурани, обозреватель