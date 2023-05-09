В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом

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22 июня 1941 года фашистская Германия вторглась на территорию СССР, в состав которого входил и Азербайджан.

Основные периоды Великой Отечественной войны

Первый период (22 июня 1941 г. -18 ноября 1942 г.). В течение года после нападения Германии на СССР, немецкая армия смогла завоевать значительные территории, в число которых входили Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Белоруссия и Украина. После этого войска двинулись вглубь страны с целью захватить Москву и Ленинград, однако, несмотря на неудачи советских солдат в начале войны, немцам не удалось взять столицу.

Ленинград был взят в блокаду, но в город немцев не пустили. Битвы за Москву, Ленинград и Новгород продолжались вплоть до 1942 года;

Период коренного перелома (1942 – 1943 гг.). Средний период войны носит такое название из-за того, что именно в это время советские войска смогли взять преимущество в войне в свои руки и начать контрнаступление. Армии немцев и союзников постепенно начали отступать обратно к западной границе, множество иностранных легионов были разбиты и уничтожены.

Благодаря тому, что вся промышленность СССР в это время работала на военные нужды, советской армии удалось значительно увеличить свое вооружение и оказать достойное сопротивление. Армия СССР из обороняющейся превратилась в нападающую;

Финальный период войны (1943 – 1945 гг.). В этот период СССР начала отвоевывать оккупированные немцами земли и продвигаться в сторону Германии. Был освобожден Ленинград, советские войска вошли в Чехословакию, Польшу, а затем и на территорию Германии.

Война закончилась 9 мая 1945 года, когда советские солдаты водрузили над рейхстагом в Берлине свой флаг.

В годы Второй Мировой войны азербайджанский народ показал образцы величайшего героизма и отваги как на переднем фронте, так и в тылу. За короткий срок в республике были сформированы 87 истребительских летных батальонов, 1124 отрядов самообороны. В 1941-1945 гг. более 600 тыс. храбрых сынов и девушек Азербайджана отправились на фронт. Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Около 130 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза, 30 — награждены орденом «Слава». 170 тысяч солдат и офицеров Азербайджана награждены различными орденами и медалями СССР. Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буниятов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехди Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибала Зейналов и многие другие своим героизмом вписали новые страницы в славную историю нашего народа.