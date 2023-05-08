«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Президент Армении призвал соотечественников жить в мире с азербайджанцами

xachaturan

Президент Армении Ваагн Хачатурян, находясь в Лондоне по случаю коронации короля Карла III, дал интервью британскому изданию Varsity, в котором заявил о приверженности межнационального мира на Южном Кавказе.

Ваагн Хачатурян отметил, что жить с соседями нужно мирно.

Президент Армении подчеркнул, что армянам необходимо начать жить в мире с азербайджанцами уже в ближайшее время, чтобы проблема стабилизации региона не оставалась будущим поколениям.

Ваагн Хачатурян пояснил, что конфронтация армян с азербайджанцами длится слишком долго: в начале его работы на государственных должностях его дочери был всего лишь месяц отроду, а сейчас у него уже внуки, причем младшей из них исполнилось четыре года, а враждебное отношение к азербайджанцам никуда не ушло.

«Я не хочу оставлять этот вопрос поколению моих внуков. Я хочу, чтобы они жили в мире и дружбе со своими соседями», — заявил Ваагн Хачатурян.

Теги:
Из этой рубрики
mm1
Общество

Азербайджанские парламентарии обсудят 12 мая 22 вопроса

2023/05/08, 21:47
agarunov
Общество

Со дня героической гибели Альберта Агарунова прошел 31 год

2023/05/08, 20:51
xachaturan
Общество

Президент Армении призвал соотечественников жить в мире с азербайджанцами

2023/05/08, 20:09
xaribulbul
Общество

Мехрибан Алиева: В поисках цветка «Харыбюльбюль». Пока не нашла (фото)

2023/05/08, 19:14
muslimov
Общество

Муслимов за месяц выплатил 4 млн. 500 тыс. манатов ущерба вместо компаний

2023/05/08, 18:32
bakikart
Общество

В Баку еще один автобусный маршрут перешел на оплату картой

2023/05/08, 16:10
Screenshot 141
Общество

Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Ильхамом Алиевым в Шушу (видео)

2023/05/08, 15:52
tyabrik
Общество

Алиевы в Шуше (фото)

2023/05/08, 14:38
turma
Общество

Самое крупное помилование в истории независимого Азербайджана

2023/05/08, 14:25