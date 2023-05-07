Эрдоган сообщил о реализации проекта Большого стамбульского тоннеля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о реализации проекта Большого стамбульского тоннеля.

Об этом глава государства заявил на массовом митинге, проходившем в воскресенье в Стамбуле.

«Мы реализуем проект Большого стамбульского тоннеля. Этот проект станет третьим тоннелем, который будет проходить под Стамбульским проливом (Босфор) после «Мармарай» и Евразийского тоннеля», — сказал Эрдоган.

Президент отметил, что Большой стамбульский тоннель соединит 11 различных железнодорожных линий мегаполиса.

Ежегодно им будут пользоваться 6,5 млн человек, подчеркнул он.