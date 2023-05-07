Иран заявил, что разработал ракеты, которые «способны поразить сердце Израиля»

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Тегеран разработал ракеты, способные поразить цели в самом «сердце Израиля». Такое заявление сделал командующий ВВС Исламской Республики бригадный генерал Юсеф Корбани.

По его словам, прогресс Ирана в этом плане находится на «высоком уровне». Он похвалил разработки в условиях санкций ракет большой дальности и высокоточных ракет.

По словам представителей иранских вооруженных сил, с точки зрения ракетных технологий, Иран стоит «выше мирового уровня».

Корбани добавил, что авиация Исламской республики является «самой мощной в Западной Азии». Он считает, будто Иран «силен» и «вызывает беспокойство» у Еврейского Государства.

По его мнению, Тегеран якобы в состоянии «нарушить военные уравнения» сверхдержав. По его словам, противники замышляют уничтожить страну, но все их «заговоры потерпели фиаско».