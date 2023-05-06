Швеция осудила казнь своего гражданина в Иране

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Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём осудил в субботу казнь шведско-иранского диссидента Хабиба Чааба, которого власти Ирана осудили за «терроризм», сообщает «Европейская правда».

В своем Twitter глава шведского МИД подчеркнул, что смертная казнь является негуманным и необратимым наказанием, и «Швеция, как и другие страны ЕС, осуждает ее применение при любых обстоятельствах».

«После того, как Хабиб Чааб был приговорен к смертной казни, шведское правительство подняло этот вопрос с высокопоставленными представителями Ирана и потребовало, чтобы приговор не был приведен в исполнение», – отметил Биллстрьом.

Он добавил, что лично обсуждал осуждение Чааба с министром иностранных дел Ирана.

Как указывает AFP, иранский гражданин Хабиб Чааб исчез в октябре 2020 года после визита в Турцию. Позже выяснилось, что он задержан в Иране. Хотя у Чааба есть и шведское гражданство, иранские власти двойное гражданство не признают.

Чааба в Иране осудили за якобы причастность к повстанческой группировке «Харакат ан-Нидаль», которая с 2005 года якобы организовывала теракты при содействии спецслужб Швеции и Израиля. В декабре 2022-го ему вынесли смертный приговор, а в марте Верховный суд Ирана его подтвердил.

В 2022 году количество казней в Иране, по данным неправительственных организаций, выросло на 75%, и количество казненных людей достигло по меньшей мере 582.