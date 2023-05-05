«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

В Лондоне указали на стабилизирующую роль Азербайджана в регионе

gafarova dogerti

Для участия в коронации Чарльза III председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в этом государстве с рабочим визитом.

Согласно информации Отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, 5 мая Сахиба Гафарова провела встречу с парламентским заместителем государственного секретаря Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.

Л.Докерти приветствовал С.Гафарову, поблагодарил её за участие в церемонии коронования, отметил высокий уровень британско-азербайджанских отношений и растущую с каждым днем роль Азербайджана, важного партнёра в торговле и энергосекторе, как поставщика энергетических ресурсов в Европу. Как подчеркнул Л.Докерти, Азербайджан выполняет стабилизирующую функцию в своём регионе. Он с удовлетворением вспомнил свое посещение Баку в феврале нынешнего года, отметил важность проведённых в ходе той поездки визита встреч с азербайджанскими официальными лицами и поинтересовался деятельностью Милли Меджлиса.

С.Гафарова поблагодарила за оказанное ей гостеприимство. Она также говорила об основанном на взаимных доверии и поддержке динамичном развитии сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и прочих сферах.

Спикер подробно проинформировала собеседника о работе Милли Меджлиса, указала на вызывающий удовлетворение рост межпарламентских отношений и была рада вспомнить свой визит в Лондон в июле прошлого года, а также проведённые в его ходе встречи с руководством британского парламента.

Председатель Милли Меджлиса также рассказала собеседнику о текущем положении вещей в нашем регионе.

На встрече также обсуждались прочие вопросы, представляющие обоюдный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
klaar
Политика

Клаар: Это в интересах не только Азербайджана, но и Армении

2023/05/06, 00:31
gafarova dogerti
Политика

В Лондоне указали на стабилизирующую роль Азербайджана в регионе

2023/05/05, 23:49
pashin5 e1683315230600
Политика

Пашинян заявил о готовности вернуть Азербайджану оккупированные села

2023/05/05, 23:38
pashin3
Политика

Пашинян высказался о тексте мирного соглашения с Азербайджаном

2023/05/05, 23:01
chavush6
Политика

Армения не заинтересована в процессе нормализации, заявил Чавушоглу

2023/05/05, 22:06
lavrov chavush1
Политика

Чавушоглу отправится в Москву и встретится с Лавровым

2023/05/05, 21:51
pashin7 2
Политика

Пашинян: Не могу сказать, что готов к войне. Я готов к миру

2023/05/05, 20:41
aze ros
Политика

Баку и Москва обсудили вопросы информационной безопасности

2023/05/05, 20:27
bayramov mirzoyan 1
Политика

Журавль в небе улетел, и теперь улететь может и синица из рук

2023/05/05, 19:59