Блинкен заявил об ощутимом прогрессе в переговорах между Баку и Ереваном (фото)

Азербайджан и Армения на переговорах в США добились заметного прогресса в направлении заключения прочного мирного соглашения.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, посвященной итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
«За последние несколько дней обе стороны обсудили ряд очень сложных вопросов и добились заметного прогресса в достижении устойчивого мирного соглашения», — сказал Блинкен.
«Я думаю, что темп переговоров и фундамент, заложенный нашими коллегами, показывают, что мы действительно находимся на грани достижения мирного соглашения. Последний этап любого марафона всегда самый сложный. Мы это знаем», — отметил госсекретарь США.