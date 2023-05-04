Трамп рассказал, как бы он прекратил войну в Украине, будь он президентом (видео)

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Бывший президент США Дональд Трамп обещает остановить конфликт в Украине, прекратив финансировать Киев.

«Будь я президентом, я бы знал, что делать. Я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского и хорошо знаю Путина. Этого можно было бы с легкостью добиться. Сто процентов было бы легко. Многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем [Киеву], но я бы добился соглашения за 24 часа. Конфликт необходимо остановить. Война – это катастрофа», — сказал Трамп.