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Ильхам Алиев квалифицировал нападение на посольство в Иране как теракт

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Нападение на наше посольство — преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов и членов их семей. Потому что в том здании у нас было не только посольство, но и квартиры, где живут семьи дипломатов. У нас есть сотрудники службы безопасности в нескольких странах, но только в Иране им не разрешалось носить оружие.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства подчеркнул, что в момент совершения теракта сотрудники службы безопасности были безоружными, а у человека, который ворвался в здание посольства, был автомат Калашникова, и он сразу начал стрелять. «Сразу же убил и ранил двоих из них, и только одному нашему храброму офицеру удалось голыми руками его обезоружить и вытолкнуть из здания. Но в течение 40 минут не было ни полиции, ни сотрудников местной службы безопасности, никого. <…> Разве может такое быть неорганизованным?», — добавил президент Азербайджана.

«Сейчас наше посольство в Тегеране закрыто, и это было моим решением, потому что для меня безопасность и жизнь моих людей важнее, чем могут представить в Иране», — добавил лидер Азербайджана.

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