Федерация дзюдо Азербайджана о резонансном убийстве 7-летнего Фарида Бакарова

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Федерация дзюдо Азербайджана распространила заявление о гибели 7-летнего Фарида Бакарова в Сумгайыте в результате травмы, полученной им в спортзале.

В сообщении отмечается, что Мехман Халилов не является тренером по дзюдо и он проводил тренировки по другому виду спорта.

«Мы придаем большое значение тому, чтобы тренеры соблюдали соответствующие процедуры безопасности во время тренировок и обеспечивали безопасность своих спортсменов.

Категорически запрещается показывать сложные приемы маленьким детям во время занятий по дзюдо. Также детей, начинающих тренироваться, сначала учат безопасному падению, и только через несколько месяцев обучают соответствующим несложным приемам.

Следует также отметить, что Федерация дзюдо запрещает использование приемов детям до 13 лет, которые могут представлять опасность для здоровья, особенно приемов, когда есть риск удариться головой об пол. Тренеры были строго проинструктированы по этому вопросу.

К запрещенным приемам относятся: Ура-нагэ, Ёко-гурума, Ёко-отоси, Тани-отоси, Содэ-цурикоми-гоши, Томоэ-нагэ, Макикоми и такие приемы, как бросок через плечо с коленями на земле», — говорится в заявлении Федерации.