«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Спорт

Федерация дзюдо Азербайджана о резонансном убийстве 7-летнего Фарида Бакарова

photo 2023 05 02 01 30 21

Федерация дзюдо Азербайджана распространила заявление о гибели 7-летнего Фарида Бакарова в Сумгайыте в результате травмы, полученной им в спортзале.

В сообщении отмечается, что Мехман Халилов не является тренером по дзюдо и он проводил тренировки по другому виду спорта.

«Мы придаем большое значение тому, чтобы тренеры соблюдали соответствующие процедуры безопасности во время тренировок и обеспечивали безопасность своих спортсменов.

Категорически запрещается показывать сложные приемы маленьким детям во время занятий по дзюдо. Также детей, начинающих тренироваться, сначала учат безопасному падению, и только через несколько месяцев обучают соответствующим несложным приемам.

Следует также отметить, что Федерация дзюдо запрещает использование приемов детям до 13 лет, которые могут представлять опасность для здоровья, особенно приемов, когда есть риск удариться головой об пол. Тренеры были строго проинструктированы по этому вопросу.

К запрещенным приемам относятся: Ура-нагэ, Ёко-гурума, Ёко-отоси, Тани-отоси, Содэ-цурикоми-гоши, Томоэ-нагэ, Макикоми и такие приемы, как  бросок через плечо с коленями на земле», — говорится в заявлении Федерации.

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 05 02 01 30 21
Спорт

Федерация дзюдо Азербайджана о резонансном убийстве 7-летнего Фарида Бакарова

2023/05/02, 10:32
14c63a10 70ce 3541 ba75 c1dfe251bdfd 850
Спорт

Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы

2023/05/01, 09:00
Спорт

Китаец Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам

2023/04/30, 18:25
trend baku formula 280423 13 e1682787493498
Спорт

Министр молодежи и спорта о продлении Гран-при Азербайджана Формулы-1

2023/04/29, 21:02
Formula 1 salut
Спорт

Формула-1: Ферстаппен укрепил свое лидерство в Баку

2023/04/29, 19:27
aliev95
Спорт

Президент Алиев: Турецкие спортсмены восстановили справедливость

2023/04/28, 20:09
lekler
Спорт

Победителем рейтингового раунда Ф-1 в Баку стал представитель Ferrari

2023/04/28, 19:04
hamiltonaboutmercedesupgrades
Спорт

Хэмилтон: Уикэнд в Баку станет для нас началом нового пути

2023/04/28, 14:55
b1116541 b76c 35d8 a175 4ca1f3f4231d
Спорт

«Формула 1»: Загорелся болид французского пилота (видео)

2023/04/28, 14:05