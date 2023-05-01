Заработало посольство Ирана в Эр-Рияде

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Посольство Ирана в Эр-Рияде, а также генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде возобновили свою работу, заявил агентству IRIB официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани.

«Три представительства Исламской Республики Иран – посольство в Эр-Рияде, генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде начали работать в обычном режиме», – приводит слова Канаани агентство IRIB.

Канаани отметил, что это лишь первый этап возобновления работы представительств и выразил надежду на то, что они начнут работать в полном объеме в обозначенные ранее сроки.