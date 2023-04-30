«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

В Китае началась оцифровка людей

xaker

Китайский техногигант Tencent запустил сервис Deepfakes-as-a-Service (DFaaS) по созданию цифровых клонов людей, сообщает издание The Register.

Отмечается, что сервис обойдется в $145 (примерно 11,6 тыс. руб. по курсу на 30 апреля 2023 года). При этом человеку нужно предоставить Tencent всего три минуты видео с человеком в кадре, а также слепок голоса в виде записи произношения 100 предложений на китайском или английском языке. Имея все необходимое, DFaaS потратит около 24 часов на оцифровку человека.

Цифровой клон представляет собой видеозаготовку с человеком в кадре в полный рост или по пояс. Стиль аватара можно выбрать из пяти вариантов: реалистичное 3D, полуреалистичное 3D, мультяшное 3D, реальное 2D и мультяшное 2D. Цифрового клона можно заставить произносить любой текст, что может пригодиться для телеведущих, актеров, блогеров, стримеров и не только. К аватару также можно приладить функции чат-бота вроде ChatGPT и превратить его в полностью автономного персонажа.

Теги:
Из этой рубрики
policiya ssha 6
Мир

В штате Миссисипи два человека погибли в результате стрельбы

2023/04/30, 22:02
samolet 1
Мир

В Судан прибыл первый самолет с гуманитарной помощью от Красного Креста

2023/04/30, 21:42
Erdogan
Мир

Эрдоган провел один из самых масштабных предвыборных митингов в Анкаре

2023/04/30, 21:22
20190501101801 611480
Мир

Президент Грузии: Страна должна сделать все для интеграции в НАТО

2023/04/30, 21:02
samolet2
Мир

В Испании четыре человека погибли при крушении двух сверхлегких самолетов

2023/04/30, 20:42
Мир

В Казахстане полицейские нашли тайник с оружием

2023/04/30, 20:23
sudan2
Мир

МИД Судана: Армия возвращает контроль над районами расположения иностранных дипмиссий

2023/04/30, 20:03
Мир

В Китае началась оцифровка людей

2023/04/30, 19:44
Iran 2
Мир

Назначен новый спецпомощник главы МИД Ирана по вопросам Каспия

2023/04/30, 19:25