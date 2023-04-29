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Министр молодежи и спорта о продлении Гран-при Азербайджана Формулы-1

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Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о продлении Гран-при Азербайджана Формулы-1 до 2026 года.

«То, что в Баку проводится Гран-при Азербайджана Формулы 1 – источник гордости для нашей страны. Эти зрелищные состязания будут вдохновлять и радовать болельщиков еще три года», — сказал министр.

Министр отметил, что последние шесть соревнований, которые прошли в Баку, отличались лучшими драматическими эпизодами, и выразил уверенность, что в следующие три года местных и зарубежных болельщиков ждут еще более интересные и прекрасные моменты.

Сегодняшнее соглашение совпало с гонками в конце недели, увидеть которые приехало рекордное число болельщиков из более чем ста стран. Мы выбрали именно этот день, чтобы особо подчеркнуть такое знаменательное событие, сказал министр.

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы-1 до 2026 года, что предусмотрено подписанным сегодня соглашением.

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