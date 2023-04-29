Фарид Гаибов: Гран-при Азербайджана Формулы-1 – источник гордости для всей страны

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«Гран-при Азербайджана Формулы-1 – источник гордости для всей страны, мы продолжим воодушевлять болельщиков еще три года», заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов сказал, комментируя продление контракта с Формулой-1.

«С 2016 года, когда мы стали проводить это мероприятие, данный вид спорта оказал заметное экономическое, социальное и культурное влияние на нашу страну.

Последние шесть соревнований в Баку стали самыми лучшими и динамичными гонками в истории этого вида спорта. Сегодняшнее соглашение пришлось на уик-энд, когда мы приняли рекордное число болельщиков из более чем 100 стран. Это делает это событие еще более особенным», — отметил министр.