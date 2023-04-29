ЕС осудил смертный приговор иранцу с гражданством Германии

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Евросоюз в пятницу, 28 апреля, решительно осудил решение Верховного суда Ирана оставить в силе смертный приговор гражданину Исламской Республики Джамшиду Шармахду, имеющему также гражданство Германии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Тегеран воздержаться от приведения приговора в исполнение и безотлагательно обеспечить осужденному доступ к основным правам, сообщает DW.

Мужчина находится под стражей с 2020 года и за это время не получил доступ к адвокату по своему выбору, указали в ЕС. Кроме того, иранские власти отказали в консульском доступе к Шармахду, несмотря на наличие у него гражданства ФРГ, отметили в Брюсселе.

Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, зафиксированное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким и негуманным наказанием, подчеркнул Боррель. Глава дипломатии ЕС призвал Тегеран проводить последовательную политику в отношении отмены смертной казни и неукоснительно придерживаться своих международных обязательств, в том числе Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

По словам родственников Шармахда, он на протяжении нескольких последних лет проживал в США, однако был похищен сотрудниками иранской спецслужбы во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран называет мужчину лидером оппозиционной группировки «Тондар» которая признана в Иране террористической организацией.