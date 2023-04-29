«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

ЕС осудил смертный приговор иранцу с гражданством Германии

kazn v irane

Евросоюз в пятницу, 28 апреля, решительно осудил решение Верховного суда Ирана оставить в силе смертный приговор гражданину Исламской Республики Джамшиду Шармахду, имеющему также гражданство Германии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Тегеран воздержаться от приведения приговора в исполнение и безотлагательно обеспечить осужденному доступ к основным правам, сообщает DW.

Мужчина находится под стражей с 2020 года и за это время не получил доступ к адвокату по своему выбору, указали в ЕС. Кроме того, иранские власти отказали в консульском доступе к Шармахду, несмотря на наличие у него гражданства ФРГ, отметили в Брюсселе.

Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, зафиксированное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким и негуманным наказанием, подчеркнул Боррель. Глава дипломатии ЕС призвал Тегеран проводить последовательную политику в отношении отмены смертной казни и неукоснительно придерживаться своих международных обязательств, в том числе Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

По словам родственников Шармахда, он на протяжении нескольких последних лет проживал в США, однако был похищен сотрудниками иранской спецслужбы во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран называет мужчину лидером оппозиционной группировки «Тондар» которая признана в Иране террористической организацией.

Теги:
Из этой рубрики
barani
Мир

Россия стала ведущим поставщиком баранины в Иран

2023/04/29, 11:25
raisi1
Мир

Al-Watan: Президент Ирана встретится с сирийским коллегой в начале мая

2023/04/29, 10:33
sudan
Мир

США организовали эвакуацию своих граждан из Судана

2023/04/29, 10:15
chavush8
Мир

В Турции объяснили, почему может сорваться зерновая сделка

2023/04/29, 09:50
kazn v irane
Мир

ЕС осудил смертный приговор иранцу с гражданством Германии

2023/04/29, 09:31
putin8
Мир

В ISW объяснили, зачем Путин узаконил депортацию украинцев с оккупированных территорий

2023/04/29, 09:13
dik
Мир

Посол Израиля соболезнует Азербайджану

2023/04/29, 00:16
oganan
Мир

Стало известно, в чем именно обвиняют Оганяна

2023/04/29, 00:11
turma 1
Мир

В Ираке заключенные объявили голодовку, среди них есть и гражданки Азербайджана

2023/04/29, 00:04